Зеленский: главное в начале осени - максимально укрепить позиции Украины
Киев • УНН
Президент Украины призвал максимально укрепить позиции страны в начале осени. Зеленский поблагодарил военных за стойкое удержание позиций в ключевых точках фронта.
Главное сейчас, в начале осени, - максимально укрепить позиции Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.
«Главное для нас сейчас, в начале осени, - максимально укрепить позиции Украины, украинцев, защиту наших городов и сел от российского террора и, конечно, - больше возможностей нашим воинам на фронте. Это и Покровск, Торецк, Кураховское направление и другие точки наибольшего сосредоточения российских сил. Я благодарю каждую бригаду, каждое подразделение, которые действительно стойко держат позиции», - заявил Зеленский.
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