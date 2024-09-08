Зеленский: главное в начале осени - максимально укрепить позиции Украины

Главное сейчас, в начале осени, - максимально укрепить позиции Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

«Главное для нас сейчас, в начале осени, - максимально укрепить позиции Украины, украинцев, защиту наших городов и сел от российского террора и, конечно, - больше возможностей нашим воинам на фронте. Это и Покровск, Торецк, Кураховское направление и другие точки наибольшего сосредоточения российских сил. Я благодарю каждую бригаду, каждое подразделение, которые действительно стойко держат позиции», - заявил Зеленский.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість боїв на фронті зросла до 95, найгарячіше - на Курахівському та Покровському напрямках