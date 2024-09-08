Генштаб о ситуации на фронте: количество боев на фронте возросло до 95, горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях

Количество боевых столкновений на фронте возросло до 95. Горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях. На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации 12 раз атаковал позиции наших войск. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

«В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 95. Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях. Силы обороны принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны», - говорится в сводке.

По данным Генштаба, сегодня оккупант активизировал применение авиации по приграничным районам Сумской области. В настоящее время известно о 7 авиационных ударах с применением 16 управляемых авиационных бомб. В частности, под удары врага попали районы населенных пунктов Ямполь, Береза, Бачевск, Княжичи, Кондратовка, Первомайское и город Сумы.

На Купянском направлении российские войска одиннадцать раз безуспешно пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Степной Новоселки, Глушковки, Лозовой и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Невского, Новосадового, Торского, Дибровы и Чернещины. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боестолкновений, до сих пор продолжается три. Ситуация контролируемая.

Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако, получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Верхнекаменского и Григорьевки оккупанты пять раз пытались потеснить наши подразделения, два штурма пока продолжаются.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска пять раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Вблизи Андреевки и Клещеевки атаки противника отбиты, также состоялось три штурма вблизи Майского, один из них до сих пор продолжается.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации 12 раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается боестолкновение вблизи Нелиповки.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 23 штурма украинских позиций. Продолжаются бои в шести локациях.

На Кураховском направлении с начала суток захватчик 19 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Красногоровки, Долиновки, Украинской, Георгиевки и Константиновки.

На Времовском направлении было отражено два штурмовых действия противника в сторону Водяного, продолжается еще один бой.

В районе Малой Токмачки и Роботино на Ореховском направлении оккупанты два раза пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Лобковому.

«Командование Вооруженных Сил Украины принимает все необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки», - резюмировали в Генштабе.

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