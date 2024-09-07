Еще плюс 1270 оккупантов и 1 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За сутки 30 августа Россия потеряла в Украине 1270 оккупантов и 1 танк. Общие потери РФ с начала вторжения достигли 623 990 военных, 8632 танков и другой техники.
За сутки 30 августа Россия потеряла в Украине 1270 оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения достигло 623 990 тысяч военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 623 990 (+1270) человек,
- танков - 8632 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 16878 (+0) ед,
- артиллерийских систем - 17774 (+29) ед,
- РСЗО - 1178 (+0) ед,
- средства ППО - 942 (+1) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14784 (+52) ед,
- крылатых ракет - 2588 (+1),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24171 (+55) ед,
- специальной техники - 3037 (+0) ед.
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