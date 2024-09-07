Ще плюс 1270 окупантів і 1 танк: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За добу 30 серпня Росія втратила в Україні 1270 окупантів і 1 танк. Загальні втрати РФ з початку вторгнення сягнули 623 990 військових, 8632 танків та іншої техніки.
За добу 30 серпня Росія втратила в Україні 1270 окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення сягнула 623 990 тисячі військових. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.24 орієнтовно склали:
· особового складу — близько 623 990 (+1270) осіб,
· танків — 8632 (+1) од,
· бойових броньованих машин — 16878 (+0) од,
· артилерійських систем — 17774 (+29) од,
· РСЗВ — 1178 (+0) од,
· засоби ППО — 942 (+1) од,
· літаків — 368 (+0) од,
· гелікоптерів — 328 (+0) од,
· БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14784 (+52) од,
· крилатих ракет — 2588 (+1),
· кораблів/катерів — 28 (+0) од,
· підводних човнів — 1 (+0) од,
· автомобільної техніки та автоцистерн — 24171 (+55) од,
· спеціальної техніки — 3037 (+0) од.
111 боїв з початку доби, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках: Генштаб про ситуацію на фронті05.09.24, 16:26 • 15892 перегляди