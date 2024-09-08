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Генштаб про ситуацію на фронті: кількість боїв на фронті зросла до 95, найгарячіше - на Курахівському та Покровському напрямках

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість боїв на фронті зросла до 95, найгарячіше - на Курахівському та Покровському напрямках

Київ • УНН

 • 22495 перегляди

Генштаб повідомляє про 95 бойових зіткнень на фронті за добу. Найінтенсивніші бої на Курахівському та Покровському напрямках, де ворог здійснив 19 і 23 атаки відповідно.

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 95. Найгарячіше - на Курахівському та Покровському напрямках. На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації 12 разів атакував позиції наших військ. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, передає УНН.  

"На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 95. Найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для недопущення прориву оборони", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, сьогодні окупант активізував застосування авіації по прикордонних районах Сумської області. На даний час відомо про 7 авіаційних ударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб. Зокрема, під удари ворога потрапили райони населених пунктів Ямпіль, Береза, Бачівськ, Княжичі, Кіндратівка, Первомайське та місто Суми.

На Куп’янському напрямку російські війська одинадцять разів безуспішно намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки, Степової Новосілки, Глушківки, Лозової та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Невського, Новосадового, Торського, Діброви та Чернещини. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже дев’ять боєзіткнень, досі триває три. Ситуація контрольована.

Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Верхньокам’янського та Григорівки окупанти п’ять разів намагались потіснити наші підрозділи, два штурми наразі тривають.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська п’ять разів намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій. Поблизу Андріївки та Кліщіївки атаки противника відбито, також відбулось три штурми поблизу Майського, один з них досі триває.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації 12 разів атакував позиції наших військ. На даний час триває боєзіткнення поблизу Неліпівки.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 23 штурми українських позицій. Тривають бої в шести локаціях.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбник 19 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку було відбито дві штурмові дії противника в бік Водяного, триває ще один бій.

В районі Малої Токмачки та Роботиного на Оріхівському напрямку окупанти два рази намагались просунутись вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог застосовував авіацію по Лобковому.

"Командування Збройних Сил України вживає всі необхідні заходи для стримування наступу противника та стабілізації обстановки", - резюмували у Генштабі.

Ще плюс 1270 окупантів і 1 танк: Генштаб оновив дані про втрати ворога07.09.24, 07:30 • 101049 переглядiв

Антоніна Туманова

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