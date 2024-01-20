Зеленський анонсував нові оборонні пакети
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна готується до нових оборонних пакетів у партнерстві з ключовими союзниками.
Президент Володимир Зеленський анонсував нові оборонні пакети для України, передає УНН.
"Готуємо подальшу роботу з ключовими нашими партнерами і щодо конкретної оборонної підтримки вже зараз, цими тижнями й місяцями. Будуть нові оборонні пакети. Я вдячний усім друзям України у світі, хто розуміє, що поле бою не може просто зачекати й що порятунок життів не може бути відкладений, і всім, хто намагається пришвидшити рішення, які потрібні – потрібні саме зараз", - повідомив Зеленський під час відеозвернення.
Січень і лютий мають принести результати: Зеленський заявив про підготовку нових угод щодо безпекових гарантій20.01.24, 17:42 • 29936 переглядiв
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Зустріч Контактної групи з оборони України ("Рамштайн") відбудеться вже наступного вівторка, 23 січня.