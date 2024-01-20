Президент Владимир Зеленский анонсировал новые оборонные пакеты для Украины, передает УНН.

"Готовим дальнейшую работу с ключевыми нашими партнерами и по конкретной оборонной поддержке уже сейчас, в эти недели и месяцы. Будут новые оборонные пакеты. Я благодарен всем друзьям Украины в мире, кто понимает, что поле боя не может просто подождать и что спасение жизней не может быть отложено, и всем, кто пытается ускорить решения, которые нужны - нужны именно сейчас", - сообщил Зеленский во время видеообращения.

Январь и февраль должны принести результаты: Зеленский заявил о подготовке новых соглашений по гарантиям безопасности

Напомним,

Встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") состоится уже в следующий вторник, 23 января.