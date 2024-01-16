Нове засідання “Рамштайну” відбудеться 23 січня - Пентагон
Київ • УНН
Контактна група з питань оборони України зустрінеться 23 січня, щоб обговорити поточну ситуацію в Україні. США та близько 50 їхніх союзників залишаються відданими підтримці України проти російської агресії.
Зустріч Контактної групи з оборони України ("Рамштайн") відбудеться вже наступного вівторка, 23 січня. Про це йдеться в пресрелізі Міністерства оборони США, передає УНН.
Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні провів розмову із міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити останні новини щодо ситуації на місцях і майбутнє засідання Контактної групи з оборони України, яке має відбутися 23 січня
Глава Пентагону наголосив, що США та коаліція з приблизно 50 членів Альянсу та партнерів залишаються відданими підтримці України в її боротьбі проти російської агресії.
Нагадаємо
Минуле засідання "Рамштайну" відбулося 22 листопада 2023 року. Під час 17-го засідання Контактної групи з питань оборони України окреслили нові пакети допомоги для України, зокрема коаліцію з наземної протиповітряної оборони та різноманітну військову допомогу від Німеччини, Нідерландів та інших партнерів.