Новое заседание "Рамштайн" состоится 23 января - Пентагон
Киев • УНН
Контактная группа по вопросам обороны Украины встретится 23 января, чтобы обсудить текущую ситуацию в Украине. США и около 50 их союзников остаются преданными поддержке Украины против российской агрессии.
Встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") состоится уже в следующий вторник, 23 января. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны США, передает УНН.
Министр обороны США Ллойд Остин сегодня провел разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние новости о ситуации на местах и предстоящее заседание Контактной группы по обороне Украины, которое должно состояться 23 января
Глава Пентагона подчеркнул, что США и коалиция из примерно 50 членов Альянса и партнеров остаются преданными поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.
Напомним
Прошлое заседание "Рамштайн" состоялось 22 ноября 2023 года. Во время 17-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины обозначили новые пакеты помощи для Украины, в частности коалицию по наземной противовоздушной обороне и разнообразную военную помощь от Германии, Нидерландов и других партнеров.
Новое заседание "Рамштайн" состоится 23 января - Пентагон
Контактная группа по вопросам обороны Украины встретится 23 января, чтобы обсудить текущую ситуацию в Украине. США и около 50 их союзников остаются преданными поддержке Украины против российской агрессии.
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