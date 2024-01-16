Новое заседание "Рамштайн" состоится 23 января - Пентагон

Встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") состоится уже в следующий вторник, 23 января. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны США, передает УНН.

Министр обороны США Ллойд Остин сегодня провел разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние новости о ситуации на местах и предстоящее заседание Контактной группы по обороне Украины, которое должно состояться 23 января - говорится в релизе.

Глава Пентагона подчеркнул, что США и коалиция из примерно 50 членов Альянса и партнеров остаются преданными поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Напомним

Прошлое заседание "Рамштайн" состоялось 22 ноября 2023 года. Во время 17-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины обозначили новые пакеты помощи для Украины, в частности коалицию по наземной противовоздушной обороне и разнообразную военную помощь от Германии, Нидерландов и других партнеров.