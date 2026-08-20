Зеленський анонсував кадрові рішення в українській дипломатичній команді в США

Президент України Володимир Зеленський анонсував рішення в українській дипломатичній команді в Америці - після консультацій будуть призначення, передає УНН.

Ми готуємо рішення в дипломатичній команді – потрібні нові підходи на частині напрямків, і зокрема в Америці. Після відповідних консультацій будуть призначення. Україні потрібні результати - повідомив Зеленський.

Нагадаємо

3 серпня Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в Сполучених Штатах Америки.