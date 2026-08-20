Зеленський анонсував кадрові рішення в українській дипломатичній команді в США
Київ • УНН
Зеленський заявив про нові підходи та призначення в дипломатичній команді, зокрема в США. Рішення ухвалять після консультацій.
Президент України Володимир Зеленський анонсував рішення в українській дипломатичній команді в Америці - після консультацій будуть призначення, передає УНН.
Ми готуємо рішення в дипломатичній команді – потрібні нові підходи на частині напрямків, і зокрема в Америці. Після відповідних консультацій будуть призначення. Україні потрібні результати
Нагадаємо
3 серпня Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в Сполучених Штатах Америки.