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Зеленський анонсував кадрові рішення в українській дипломатичній команді в США

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Зеленський заявив про нові підходи та призначення в дипломатичній команді, зокрема в США. Рішення ухвалять після консультацій.

Зеленський анонсував кадрові рішення в українській дипломатичній команді в США

Президент України Володимир Зеленський анонсував рішення в українській дипломатичній команді в Америці - після консультацій будуть призначення, передає УНН.

Ми готуємо рішення в дипломатичній команді – потрібні нові підходи на частині напрямків, і зокрема в Америці. Після відповідних консультацій будуть призначення. Україні потрібні результати 

- повідомив Зеленський. 

Нагадаємо

3 серпня Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в Сполучених Штатах Америки.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки