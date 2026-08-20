Зеленский анонсировал кадровые решения в украинской дипломатической команде в США
Киев • УНН
Зеленский заявил о новых подходах и назначениях в дипломатической команде, в частности в США. Решения примут после консультаций.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решения в украинской дипломатической команде в Америке — после консультаций будут назначения, передает УНН.
Мы готовим решения в дипломатической команде — нужны новые подходы на некоторых направлениях, и в частности в Америке. После соответствующих консультаций будут назначения. Украине нужны результаты
Напомним
3 августа Президент Украины Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла Украины в Соединенных Штатах Америки.