Зеленский анонсировал кадровые решения в украинской дипломатической команде в США

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решения в украинской дипломатической команде в Америке — после консультаций будут назначения, передает УНН.

Мы готовим решения в дипломатической команде — нужны новые подходы на некоторых направлениях, и в частности в Америке. После соответствующих консультаций будут назначения. Украине нужны результаты — сообщил Зеленский.

Напомним

3 августа Президент Украины Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла Украины в Соединенных Штатах Америки.