Зеленському пропонують ввести "космічні" штрафи для тих, хто за кермом "сидить" у Facebook та Instagram
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президента України Володимира Зеленського закликали внести до ВР законопроект, який запровадить космічні штрафи щодо тих водіїв, які перебуваючи за кермом, "сидять" у соціальних мережах - Facebook та Instagram. Про це йдеться у петиції, яку подав Сергій Долінський, передає УНН.
Цитата
"Шановний президент, внесіть, будь ласка, законопроект у Верховну Раду, який допоможе поліпшити дорожню ситуацію і запобігати ДТП, а саме - дозволити водіям і пішоходам відеофіксацію порушень ПДД, з подальшим відправленням фото або відео на сервер МВС для відправки "фейсбучнікам" і "інстаграмщікам" листів з космічними штрафами", - йдеться у тексті петиції.
Деталі
Також автор пропонує "підняти штрафи в 15 разів для тих, у кого за кермом на швидкості понад 40 км на годину в руках телефон".
"По іншому 7 аварій на одному кілометрі столичної набережної на Подолі в Києві не уникнути!" - резюмував Сергій Долінський.
Доповнення
За півроку роботи автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху на 45 ділянках автошляхів Києва та області, кількість винесених постанов за перевищення швидкісного режиму — знизилася у 6 разів.