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Зеленскому предлагают ввести "космические" штрафы для тех, кто за рулем "сидит" в Facebook и Instagram

Киев  •  УНН

 • 15209 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского призвали внести в ВР законопроект, который введет космические штрафы в отношении тех водителей, которые находясь за рулем, "сидят" в социальных сетях - Facebook и Instagram. Об этом говорится в петиции, которую подал Сергей Долинский, передает УНН.

Цитата

"Уважаемый президент, внесите, пожалуйста, законопроект в Верховную Раду, который поможет улучшить дорожную ситуацию и предотвращать ДТП, а именно - разрешить водителям и пешеходам видеофиксацию нарушений ПДД, с дальнейшей отправкой фото или видео на сервер МВД для отправки "фейсбучникам" и "инстаграмщикам" писем с космическими штрафами", - говорится в тексте петиции.

Детали

Также автор предлагает "поднять штрафы в 15 раз для тех, у кого за рулем на скорости более 40 км в час в руках телефон".

"Иначе 7 аварий на одном километре столичной набережной на Подоле в Киеве не избежать!" - резюмировал Сергей Долинский.

Дополнение

За полгода работы автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на 45 участках автодорог Киева и области, количество вынесенных постановлений за превышение скоростного режима - снизилась в 6 раз.

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