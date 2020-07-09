Зеленському презентували шість туристичних "магнітів" Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У межах робочої поїздки до Волинської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з концепцією розвитку туристичного потенціалу регіону та оглянув експозицію "Туристичні магніти та маршрути Волині", передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.
Так, повідомляється, що презентація відбулася в Луцькому замку – найстарішій споруді міста. Замок є пам'яткою архітектури й історії національного значення та головним об'єктом історико-культурного заповідника "Старий Луцьк".
Луцький замок визначений першим туристичним "магнітом" області. Також серед цікавих для туристів об’єктів – історико-культурний заповідник "Стародавній Володимир", село Сваловичі та національний парк "Прип’ять – Стохід", смт Олика та резиденція Радзивілів, Шацькі озера, повідомили у Президента.
Директор департаменту зовнішніх відносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської ОДА Ігор Чуліпа доповів Президентові, що на основі цих "магнітів" в області розроблено відповідні туристичні маршрути.
"Ці маршрути адаптовані – вони можуть бути як одноденними, так і дводенними, триденними, а якщо йдеться про сплав на байдарках – п’ятиденними", – сказав Ігор Чуліпа.
На туристичних маршрутах визначено інфраструктурні об’єкти, де відвідувачі зможуть переночувати та поїсти. Крім того, триває робота над розробкою 3D-турів.
Після завершення презентації Главі держави провели коротку екскурсію Луцьким замком.
Як повідомляв УНН, під час робочої поїздки до Волинської області Президент Зеленський сфотографувався на фоні в’їзної вежі Луцького замку, зображеній на купюрі номіналом у 200 гривень.