Зеленському презентували шість туристичних "магнітів" Волині

ukru
Ексклюзив
08:24 • 51381 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 101523 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 105294 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 166247 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 138150 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146808 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148099 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129275 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183243 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126287 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 144123 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 125052 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 111269 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 111498 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 93095 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 51253 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 101449 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 105231 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 93095 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 132395 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104929 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 105508 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123216 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139716 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137740 перегляди
Актуальне
Зеленському презентували шість туристичних "магнітів" Волині

Зеленському презентували шість туристичних "магнітів" Волині

Київ • УНН

 • 18964 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. У межах робочої поїздки до Волинської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з концепцією розвитку туристичного потенціалу регіону та оглянув експозицію "Туристичні магніти та маршрути Волині", передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.

Так, повідомляється, що презентація відбулася в Луцькому замку – найстарішій споруді міста. Замок є пам'яткою архітектури й історії національного значення та головним об'єктом історико-культурного заповідника "Старий Луцьк".

Луцький замок визначений першим туристичним "магнітом" області. Також серед цікавих для туристів об’єктів – історико-культурний заповідник "Стародавній Володимир", село Сваловичі та національний парк "Прип’ять – Стохід", смт Олика та резиденція Радзивілів, Шацькі озера, повідомили у Президента.

Директор департаменту зовнішніх відносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської ОДА Ігор Чуліпа доповів Президентові, що на основі цих "магнітів" в області розроблено відповідні туристичні маршрути.

"Ці маршрути адаптовані – вони можуть бути як одноденними, так і дводенними, триденними, а якщо йдеться про сплав на байдарках – п’ятиденними", – сказав Ігор Чуліпа.

На туристичних маршрутах визначено інфраструктурні об’єкти, де відвідувачі зможуть переночувати та поїсти. Крім того, триває робота над розробкою 3D-турів.

Після завершення презентації Главі держави провели коротку екскурсію Луцьким замком.

Як повідомляв УНН, під час робочої поїздки до Волинської області Президент Зеленський сфотографувався на фоні в’їзної вежі Луцького замку, зображеній на купюрі номіналом у 200 гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32