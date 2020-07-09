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Зеленскому представили шесть туристических "магнитов" Волыни

Зеленскому представили шесть туристических "магнитов" Волыни

Киев  •  УНН

 • 18948 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. В рамках рабочей поездки в Волынскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с концепцией развития туристического потенциала региона и осмотрел экспозицию "Туристические магниты и маршруты Волыни", передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Главы государства.

Так, сообщается, что презентация состоялась в Луцком замке - самой старой постройке города. Замок является памятником архитектуры и истории национального значения и главным объектом историко-культурного заповедника "Старый Луцк".

Луцкий замок определен первым туристическим "магнитом" области. Также среди интересных для туристов объектов - историко-культурный заповедник "Древний Владимир", село Сваловичи и национальный парк "Припять - Стохид", пгт Олыка и резиденция Радзивиллов, Шацкие озера, сообщили у Президента.

Директор департамента внешних отношений, привлечения инвестиций и по вопросам туризма и курортов Волынской ОГА Игорь Чулипа доложил Президенту, что на основе этих "магнитов" в области разработаны соответствующие туристические маршруты.

"Эти маршруты адаптированные - они могут быть как однодневными, так и двухдневными, трехдневными, а если речь идет о сплаве на байдарках - пятидневными", - сказал Игорь Чулипа.

На туристических маршрутах определены инфраструктурные объекты, где посетители смогут переночевать и поесть. Кроме того, продолжается работа над разработкой 3D-туров.

После завершения презентации Главе государства провели короткую экскурсию Луцким замком.

Как сообщал УНН, во время рабочей поездки в Волынскую область Президент Зеленский сфотографировался на фоне въездной башни Луцкого замка, изображенной на купюре номиналом в 200 гривен.

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