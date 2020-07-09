Зеленський сфотографувався на фоні замку з купюри

"Схоже? Позаду мене – в’їзна вежа Луцького замку, та сама, що на нашій 200-гривневій купюрі. Завжди мріяв порівняти малюнок із реальністю. У замку відчув дух історії та волинських легенд", - написав Президент.

​​Крім того, як зазначають в Офісі Президента, Зеленський в рамках візиту відвідав новозбудований дитячий садок у селі Крупа Підгайцівської об’єднаної територіальної громади, який було зведено в межах реалізації Національної програми "Велике будівництво".

Як повідомляв УНН, зранку 9 липня Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою на Волинь.