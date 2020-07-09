Зеленский сфотографировался на фоне замка с купюры
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Во время рабочей поездки в Волынскую область Президент Украины Владимир Зеленский сфотографировался на фоне въездной башни Луцкого замка, изображенной на купюре номиналом в 200 гривен. Фото Глава государства обнародовал в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Похоже? Позади меня - въездная башня Луцкого замка, та самая, что на нашей 200-гривневой купюре. Всегда мечтал сравнить рисунок с реальностью. В замке почувствовал дух истории и волынских легенд", - написал Президент.
Кроме того, как отмечают в Офисе Президента, Зеленский в рамках визита посетил новый детский сад в селе Крупа Подгайцевской объединенной территориальной общины, который был возведен в рамках реализации Национальной программы "Большая стройка".
Как сообщал УНН, утром 9 июля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Волынь.