Зеленский прибув на Волинь
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Волинь. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОП.
“Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Волинської області”, — йдеться у повідомленні.
Глава держави, як вказано, ознайомиться з перебігом реалізації проектів програми “Велике будівництво” в регіоні, зокрема з ремонтом автодороги міжнародного значення М-19.
Також Володимир Зеленський ознайомиться з туристичним потенціалом краю та можливостями його розвитку, поспілкується з представниками бізнесу.