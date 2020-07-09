Зеленский прибыл на Волынь
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Волынь. Об этом сообщает со ссылкой на пресс служба ОП.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Волынской области", - говорится в сообщении.
Главой государства, как указано, ознакомиться с ходом реализации проектов программы "Большая стройка" в регионе, в частности с ремонтом автодороги международного значения М-19.
Также Владимир Зеленский ознакомится с туристическим потенциалом края и возможностями его развития, пообщается с представителями бизнеса.