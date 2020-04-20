Зеленського просять відновити автобусне та залізничного сполучення між містами України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президента України Володимира Зеленського просять відновити автобусне та залізничне сполучення між містами України з дотриманням усіх санітарних норм. Відповідна петиція №22/093274-еп з'явилася на сайті Глави держави, передає УНН.
“Негайне поновлення автобусного і залізничного сполучення між обласними центрами України, на другий ж день, пом’якшення карантину з можливістю перебувати у потязі 2/3 пасажирів від повного заповнення вагону з дотриманням масочного режиму усіма пасажирами без виключення”, — йдеться в тексті петиції.
Також автор петиції зазначає, що потрібно заборонити пускати у вагон без маски, проводити температурний скринінг пасажирів та прибирати вагон що декілька годин.
Петиція набрала 243 голосів з 25000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 89 днів.
Нагадаємо, Президента України Володимира Зеленського просять відновити роботу метро в Україні, адже це призведе до негативних економічних наслідків.