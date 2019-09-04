Зеленський звільнив заступника глави Адміністрації Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади заступника глави Адміністрації Президента України. Про це йдеться у відповідному указі № 652/2019 від 4 вересня, передає УНН.
"Звільнити Кондратюка Валерія Віталійовича з посади заступника Глави Адміністрації Президента України", - йдеться в тексті указу.
Додамо, Валерія Кондратюка заступником голови Адміністрації Президента призначив ще у 2016 році п'ятий президент України Петро Порошенко.
Нагадаємо, 20 червня Глава держави Володимир Зеленський своїм указом вирішив реорганізувати Адміністрацію Президента України, перетворивши її на Офіс Президента.