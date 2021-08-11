Зеленський звільнив голову Харківської ОДА і призначив нового тимчасового керівника

Цитата

"Звільнити Тимчук Айну Леонідівну з посади голови Харківської обласної державної адміністрації згідно з поданою нею заявою", - йдеться в указі №355/2021.

Указом №356/2021 голова держави призначив тимчасового очільника Харківської ОДА Олександра Скакуна.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Харківської обласної державної адміністрації на Скакуна Олександра Євгеновича", - йдеться в документі.

Додамо

Тимчук очолювала Харківську обласну державну адміністрації з листопада 2020 року.

Олександр Скакун є юристом, а також офіцером Служби безпеки України, в якій він служив понад два десятки років. Також обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.