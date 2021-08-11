Зеленський звільнив голову Харківської ОДА і призначив нового тимчасового керівника
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Харківської Обласної державної адміністрації Айну Тимчук. Водночас Зеленський призначив тимчасового керівника обласної державної адміністрації. Про це УНН повідомляє з посиланням на укази президента.
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"Звільнити Тимчук Айну Леонідівну з посади голови Харківської обласної державної адміністрації згідно з поданою нею заявою", - йдеться в указі №355/2021.
Указом №356/2021 голова держави призначив тимчасового очільника Харківської ОДА Олександра Скакуна.
"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Харківської обласної державної адміністрації на Скакуна Олександра Євгеновича", - йдеться в документі.
Додамо
Тимчук очолювала Харківську обласну державну адміністрації з листопада 2020 року.
Олександр Скакун є юристом, а також офіцером Служби безпеки України, в якій він служив понад два десятки років. Також обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.