Зеленський звільнив Дещицю з посади посла у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади посла України в Республіці Польща, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Цитата
"Звільнити Дещицю Андрія Богдановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща", - йдеться в указі №43/2022.
Додамо
Новим послом України у Польщі призначено Василя Зварича.
"Призначити Зварича Василя Богдановича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща", - йдеться в указі №44/2022.
Раніше
У 2014 році Андрій Дещиця, який тоді був в.о. міністра закордонних справ України, під час подій під посольством Російської Федерації 14 червня в Києві разом із мітингувальнимками заспівав пісню про Володимира Путіна.
У РФ різко відреагували на дії Дещиці і зауважили, що український дипломат - "відрізана скиба".