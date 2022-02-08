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15 марта, 19:03 • 106294 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142390 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122955 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116524 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104533 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101316 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92389 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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14 марта, 19:57 • 127175 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Зеленский уволил Дещицу с должности посла в Польше

Зеленский уволил Дещицу с должности посла в Польше

Киев • УНН

 • 27409 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности посла Украины в Республике Польша, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Цитата

"Уволить Дещицу Андрея Богдановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Польша", - говорится в указе №43/2022.

Добавим

Новым послом Украины в Польше назначено Василия Зварыча.

"Назначить Зварыча Василия Богдановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша", - говорится в указе №44/2022.

Ранее

В 2014 году Андрей Дещица, который тогда был и. о. министра иностранных дел Украины, во время событий под посольством Российской Федерации 14 июня в Киеве вместе с митингующими спел песню о Владимире Путине.

В РФ резко отреагировали на действия Дещицы и отметили, что украинский дипломат - "отрезанный ломоть".

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