Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ Тищика
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України Сергія Тищика, передає УНН.
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"Звільнити Тищика Сергія Миколайовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України згідно з поданою заявою", - йдеться в указі №582/2023.
Нагадаємо
6 вересня Верховна Рада на своєму засіданні призначила колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету.