Зеленський звернувся до посадовців аби ті не наживалися на війні та давали менше деталей у своїх коментарях
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський закликав представників державної та місцевої влади, військової сфери та інших осіб, які коментують оборонні питання, давати менше конкретних деталей. Про це інформує УНН.
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"Хочу зазначити сьогодні важливу річ для всіх представників державної та місцевої влади, військової сфери та інших осіб, які коментують події на фронті, оборонний задум командування, підготовку конкретних операцій тощо", - сказав Глава держави.
Деталі
Зеленський навів просте правило, що війна – це точно не час для марнославства й гучності заяв. Що менше конкретних деталей озвучать чиновники про наші оборонні плани, то краще буде для реалізації цих оборонних планів.
"Якщо ви хочете залишити по собі гучні заголовки – це одна справа. Відверто безвідповідальна. Якщо ж ви хочете перемоги для України, то це інша справа, і ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне сказане слово про те, до чого готується наша держава в обороні чи в контрнаступах", – додав Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський заявив, що Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму використовуючи атомну станцію як засіб маніпулювання.