Зеленський зустрівся з президентом ЄБРР й розповів, куди в Україні краще інвестувати
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо. Як повідомили в Офісі Президента, говорили про інвестиції та реформи, передає УНН.
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“Україну та ЄБРР пов’язують добрі відносини та багато важливих проектів, у які Україна вкладає душу, а ЄБРР — віру та гроші. Ми вважаємо вас одним зі стратегічних фінансових партнерів. Для нас дуже важливі ці відносини”, — сказав Володимир Зеленський.
Деталі
Глава держави та президент ЄБРР обговорили розвиток інфраструктури в Україні. Володимир Зеленський розповів про важливі закони, які допоможуть залучити інвестора до реалізації інфраструктурних проектів. Зокрема, це закони про концесію та про велику приватизацію. Він наголосив, що приватизація на сьогодні є одним із пріоритетів і запросив ЄБРР долучитися до цього напрямку.
Крім того, Україна планує розвивати державно-приватне партнерство у дорожній галузі. ЄБРР продовжує інвестувати у реконструкцію та будівництво українських доріг. Банк надав кредит Державному агентству автомобільних доріг на розвиток дорожньої інфраструктури.
“Дуже важливо підтримувати інфраструктурні проекти в Україні, адже якісні дороги, мости та соціальна інфраструктура важливі для кожного українця. Завдяки інфраструктурним проектам ми створили 190 тисяч робочих місць у той час, коли через пандемію COVID-19 багато хто втрачав роботу”, — зазначив Президент.
Крім того, обговорили питання розвитку аграрного сектору України.
“Доцільно інвестувати в сільське господарство. Україні треба чимало інвестицій у модернізацію інфраструктури зрошування. Її відбудова буде потужним кроком у розвитку сільського господарства та України як гравця на міжнародному аграрному ринку”, — наголосив Зеленський.
Додамо
За даними Офісу, Зеленський зауважив, що Україна зацікавлена у створенні ринкових умов у всіх секторах економіки.
Також ішлося про реалізацію програм енергоефективності, зокрема впровадження енергоощадних технологій у житловому господарстві.
Президент зазначив, що Україна зацікавлена в залученні інвесторів до проведення прозорої приватизації. Крім того, обговорили продовження реформи фінансового та банківського секторів України.
Президент ЄБРР привітала реформи, які втілюються у різних галузях української економіки, додали в Офісі.
Нагадаємо
Під час свого першого офіційного візиту до країни, в якій Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) здійснює інвестиції, Президент Оділь Рено-Бассо перебуватиме в Україні 22 та 23 березня та братиме участь у зустрічах на високому рівні.