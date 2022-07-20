Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Австрії та Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з федеральним міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрія Александром Шалленбергом і міністром закордонних справ Чеської Республіки Яном Ліпавським. Про це інформує пресслужба Офісу Президента, пише УНН.
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«Це потужна підтримка. В нас попереду велика робота щодо тих важливих речей, які радять нам європейське суспільство, Європейська рада, Європейська комісія», – сказав Зеленський, дякуючи представникам країн за підтримку рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Деталі
Президент висловив переконання, що Україна виконає всі необхідні вимоги для набуття членства в ЄС.
Голова Держави висловив подяку країнам за допомогу Україні під час повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, Зеленський подякував Чехії за потужну оборонну підтримку, яку відчувають наші Збройні Сили.
А також завдячив Австрії за гуманітарну допомогу, зокрема щодо надання нашій країні автомобілів екстреної медичної допомоги та пожежного транспорту.
Доповнення
Міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та Австрії Александер Шалленберг прибули з візитом до Києва.