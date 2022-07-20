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До Києва прибули глави МЗС Чехії та Австрії

До Києва прибули глави МЗС Чехії та Австрії

Київ • УНН

 • 151503 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та Австрії Александер Шалленберг прибули з візитом до Києва. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter політиків.

Деталі

"Радий нарешті повернутися в Україну з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Жахливо бачити, що жорстока агресивна війна росії зробила з цією прекрасною країною та її народом. Ми продовжуватимемо стояти з Україною", – написав Шалленберг.

Glad to finally be back in #Ukraine with my dear colleague @JanLipavsky.
Devastating to see what #Russia‘s brutal war of aggression has been doing to this beautiful country and its people. We will continue to #StandWithUkraine. pic.twitter.com/WY83BU3NmP

— Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) July 20, 2022

Глава МЗС Чехії опублікував відео з київського вокзалу.

"Я приїхав до Києва. Ми їдемо разом із міністром закордонних справ Австрії Александером Шалленбергом. Я знову побачив колег з нашого місцевого посольства після тривалого часу. Чекаю на переговори з представниками України", – написав Ян Ліпавський.

Dorazil jsem do Kyjeva. Cestujeme společně s rakouským ministrem zahraničí @a_schallenberg. Po dlouhé době jsem znovu viděl kolegy z našeho místního velvyslanectví. Čekají mě jednání s představiteli Ukrajiny. pic.twitter.com/pVfHoOiLSL

— Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 20, 2022

Українські Національні Новини

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