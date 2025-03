В Киев прибыли главы МИД Чехии и Австрии

Детали

"Рад наконец вернуться в Украину с моим дорогим коллегой Яном Липавским. Ужасно видеть, что жестокая агрессивная война россии сделала с этой прекрасной страной и ее народом. Мы продолжим стоять с Украиной", – написал Шалленберг.

Glad to finally be back in #Ukraine with my dear colleague @JanLipavsky.

Devastating to see what #Russia‘s brutal war of aggression ha been doing to this beautiful country and its people. We will continue to #StandWithUkraine. pic.twitter.com/WY83BU3NmP

— Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) July 20, 2022

Глава МИД Чехии опубликовал видео с киевского вокзала.

"Я приехал в Киев. Мы едем вместе с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом. Я снова увидел коллег из нашего местного посольства после длительного времени. Жду переговоров с представителями Украины", – написал Ян Липовский.

Dorazil som do Kyjeva. Cestujeme вместе s rakouským ministrem zahraničí @a_schallenberg. Po dlouhé dobe som znovu videl kolegy z našeho místního velvyslanectví. Čekají ma jednání s представителями Ukrajiny. pic.twitter.com/pVfHoOiLSL

—Jan Lipavský(@JanLipavsky) July 20, 2022