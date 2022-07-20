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Зеленский встретился с министрами иностранных дел Австрии и Чехии

Зеленский встретился с министрами иностранных дел Австрии и Чехии

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Республики Австрия Александром Шалленбергом и министром иностранных дел Чешской Республики Яном Липавским. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента, пишет УНН.

Цитата

«Это мощная поддержка. У нас впереди большая работа по тем важным вещам, которые советуют нам европейское общество, Европейский совет, Европейская комиссия», – сказал Зеленский, благодаря представителям стран за поддержку решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Детали

Президент выразил убеждение, что Украина выполнит все необходимые требования для членства в ЕС.

Глава государства выразил благодарность странам за помощь Украине во время полномасштабного российского вторжения. В частности, Зеленский поблагодарил Чехию за мощную оборонную поддержку, которую ощущают наши Вооруженные Силы.

А также благодарил Австрию за гуманитарную помощь, в частности за предоставление нашей стране автомобилей экстренной медицинской помощи и пожарного транспорта.

Дополнение

Министры иностранных дел Чехии Ян Липовский и Австрии Александер Шалленберг прибыли с визитом в Киев.

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