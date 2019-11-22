Президент здійснить офіційний візит до Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський 27 листопада здійснить офіційний візит до Литви. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає УНН.
"27 листопада Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Литовську Республіку – з метою участі у Дванадцятому засіданні Ради Президентів України та Литви", - йдеться у повідомленні ОП.
Так, під час візиту заплановане проведення окремих переговорів Глави держави з Президентом Литви Гітанасом Науседою, спікером Сеймасу (парламенту) Литви Вікторасом Пранцкетісом та прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.
Також повідомляється, що у Вільнюсі Президенти України та Литви візьмуть участь у роботі П’ятого двостороннього економічного форуму.
Зазначимо, у вівторок, 26 листопада запланований візит Президента до Естонської Республіки.