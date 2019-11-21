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ЗМІ Естонії: Зеленський прибуде з візитом у Таллінн 26 листопада

ЗМІ Естонії: Зеленський прибуде з візитом у Таллінн 26 листопада

Київ • УНН

 • 11852 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідає Естонію наступного тижня, одноденний візит відбудеться у вівторок, 26 листопада, пише УНН з посиланням на естонські ЗМІ, зокрема агентство ERR.

“За інформацією інформаційного агентства BNS, президент України зустрінеться з главою держави Естонії Керсті Кальюлайд та покладе вінок біля підніжжя монументу Війни за незалежність. Також планується зустріч з членами української громади, яка проживає в Естонії. За інформацією інформаційного агентства, Зеленський покине Естонію того ж дня”, — вказано у повідомлення.

За інформацією ЗМІ, Зеленський планував відвідати Естонію в жовтні, але візит був перенесений.

Президентка Кальюлайд востаннє прибувала в Україну у вересні, відвідавши саміт Європейської стратегії в Ялті в Києві. Кальюлайд також взяла участь у церемонії інавгурації Зеленського в травні.

Як писав УНН раніше, що наприкінці листопада має відбутись зустріч президентів України Володимира Зеленського та Естонії Керсті Кальюлайд. Про це на спільній пресконференції з Міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

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