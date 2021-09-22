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Зеленський запросив Генсека ООН відвідати Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у межах візиту в Нью-Йорк на 76-у сесію Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй зустрівся з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем та запросив останнього в Україну, пише УНН.

Цитата:

“Під час зустрічі з Антоніу Гутеррішем подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Закликав Генсека ООН посилити підтримку Кримської платформи. Запросив Антоніу Гутерріша відвідати Україну”, — написав Президент в своєму Twitter.

Деталі

Президент передав Генеральному секретарю ООН список майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Він попросив Антоніу Гутерріша сприяти у звільненні ув’язнених.

Співрозмовники обговорили участь України в операціях ООН з підтримання миру. "Україна продовжуватиме робити внесок у спільну справу зміцнення міжнародного миру й безпеки", – наголосив Президент.

Глава держави наголосив, що Україна готова підтримувати зусилля Генсека ООН, зокрема в питанні реформування Організації та зміцненні її ролі у подоланні глобальних викликів.

Додамо

Так, раніше у вівторок Глава держави провів зустріч з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Президент України поінформував її про погіршення ситуації в Криму, зокрема з огляду на чергову хвилю незаконних політично мотивованих арештів. Глава держави також порушив питання про надання сприяння у звільненні майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський виступить на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй сьогодні, 22 вересня.

На відкритті сесії напередодні вже виступили Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президент 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй Абдулла Шахід, президент Бразилії Жаїр Болсонару та президент США Джозеф Байден.

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