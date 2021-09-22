Зеленський запросив Генсека ООН відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у межах візиту в Нью-Йорк на 76-у сесію Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй зустрівся з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем та запросив останнього в Україну, пише УНН.
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“Під час зустрічі з Антоніу Гутеррішем подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Закликав Генсека ООН посилити підтримку Кримської платформи. Запросив Антоніу Гутерріша відвідати Україну”, — написав Президент в своєму Twitter.
Деталі
Президент передав Генеральному секретарю ООН список майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Він попросив Антоніу Гутерріша сприяти у звільненні ув’язнених.
Співрозмовники обговорили участь України в операціях ООН з підтримання миру. "Україна продовжуватиме робити внесок у спільну справу зміцнення міжнародного миру й безпеки", – наголосив Президент.
Глава держави наголосив, що Україна готова підтримувати зусилля Генсека ООН, зокрема в питанні реформування Організації та зміцненні її ролі у подоланні глобальних викликів.
Додамо
Так, раніше у вівторок Глава держави провів зустріч з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Президент України поінформував її про погіршення ситуації в Криму, зокрема з огляду на чергову хвилю незаконних політично мотивованих арештів. Глава держави також порушив питання про надання сприяння у звільненні майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський виступить на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй сьогодні, 22 вересня.
На відкритті сесії напередодні вже виступили Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президент 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй Абдулла Шахід, президент Бразилії Жаїр Болсонару та президент США Джозеф Байден.