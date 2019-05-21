Зеленський запропонував зустріч команді Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував провести окрему розмову з представниками команди попереднього Глави держави з питання звільнення українців з російського полону. Про це він заявив на сьогоднішній зустрічі з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, повідомляється на сайті АП, передає УНН.
"На зустрічі піднімали питання звільнення українців з російського полону. Володимир Зеленський запропонував провести окрему розмову з представниками команди попереднього Глави держави з цього питання", - йдеться в повідомленні.
Цю інформацію після зустрічі журналістам підтвердила і віце-спікер ВР Ірина Геращенко.
"Ми готові передати, як попередня команда, всю інформацію, яка у нас є, відносно роботи, яка робилась, для того, щоб наблизити день звільнення заручників і політв’язнів… Тут вперше ми почули сигнал, що нова влада готові взяти цю інформацію для того, щоб використати її в роботі", - сказала вона.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський звернеться до голови Верховної Ради з вимогою зібрати позачергове засідання парламенту, після чого голова ВР у 3-денний термін має зібрати позачергове засідання.