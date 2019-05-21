Зеленський запропонував зустріч команді Порошенка

КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував провести окрему розмову з представниками команди попереднього Глави держави з питання звільнення українців з російського полону. Про це він заявив на сьогоднішній зустрічі з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, повідомляється на сайті АП, передає УНН.