Зеленський закликав Кіпр закрити порти для російських суден та зупинити всі привілеї для росіян

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"Потрібно повністю закрити всі порти демократичного світу для російських суден. Це має бути спільне рішення на рівні Євросоюзу, але на рівні вашої держави можливо також, як мінімум заморозити використання росіянами всіх належних Їм яхт та інших суден, які є у ваших водах. Ви можете зупинити діючі привілеї для громадян росії, починаючи від так званих "золотих паспортів" для всіх росіян без винятку, закінчуючи подвійним громадянством для них", - сказав Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що якщо буде доведено, що окремі росіяни засуджують воєнні злочини російських військових та не мають на меті використовувати юрисдикцію Кіпру для уникнення санкцій, а також інших обмежень проти росії, тоді може бути допустимим звичайне ставлення до цих людей.

"Потрібно зупинити будь-які намагання російських громадян, які потрапили під санкції, обходити ці обмеження. Потрібно зробити всю належну роботу, щоб підготувати Євросоюз до неминучого ембарго на постачання енергоносіїв з росії…", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Тайвань заявив про нові санкції проти росії, вони спрямовані на обмеження високотехнологічного експорту.