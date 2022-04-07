Тайвань оголосив про нові санкції проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Тайвань заявив про нові санкції проти росії, вони спрямовані на обмеження високотехнологічного експорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Зазначається, що під заборону експорту в рф потрапило спеціальне телекомунікаційне обладнання, компоненти інтегральних мікросхем і частотно-регульовані приводи, які можуть використовуватися в обладнанні як цивільного, так і військового призначення.
Як заявили у Міністерстві економіки Тайваню, санкції вступають в силу з 7 квітня, додавши, що розширений експортний контроль відповідає міжнародним санкціям, спрямованим на посилення правил експорту і потоку стратегічних високотехнологічних товарів в росію.
Тепер для експорту високоточної продукції всі експортери товарів в рф повинні подавати заявку на отримання ліцензії в Бюро зовнішньої торгівлі.
Нагадаємо
Канада запровадила санкції проти російських олігархів.