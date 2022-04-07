Тайвань оголосив про нові санкції проти росії

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Зазначається, що під заборону експорту в рф потрапило спеціальне телекомунікаційне обладнання, компоненти інтегральних мікросхем і частотно-регульовані приводи, які можуть використовуватися в обладнанні як цивільного, так і військового призначення.

Як заявили у Міністерстві економіки Тайваню, санкції вступають в силу з 7 квітня, додавши, що розширений експортний контроль відповідає міжнародним санкціям, спрямованим на посилення правил експорту і потоку стратегічних високотехнологічних товарів в росію.

Тепер для експорту високоточної продукції всі експортери товарів в рф повинні подавати заявку на отримання ліцензії в Бюро зовнішньої торгівлі.

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