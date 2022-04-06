Канада запровадила санкції проти російських олігархів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Канада запровадила санкції проти восьми російських бізнесменів. Також під обмеження потрапив начальник Головного управління Генштабу Збройних сил рф. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу уряду Канади.
Деталі
Обмежувальні заходи торкнулися главу "Норнікеля" Володимира Потаніна, главу НОВАТЕКа Леоніда Міхельсона, засновника групи "Ренова" Віктора Вексельберга, акціонера "Сибура" Кирила Шамалова, екс-главу ради директорів ТМК Дмитра Пумпянського і його дружину Галину Пумпянську, основного власника "Русагро" Вадима Мошковича і главу компанії "Марафон груп" Олександра Винокурова.
Крім цього, окремо в списку санкцій значиться начальник Головного управління Генштабу армії рф Ігор Костюков.
Олігархам, що потрапили під санкції, уряд Канади забороняє здійснювати операції з будь-якою власністю та отримувати позикове фінансування.
Нагадаємо
Іспанія захопила суперяхту російського олігарха Вексельберга від імені США.