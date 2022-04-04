Іспанія захопила суперяхту російського олігарха Вексельберга від імені США

Деталі

Громадянська гвардія Іспанії та федеральні агенти США прибули на яхту у понеділок у Марина Реал у порту Пальма-де-Майорка, столиці Балеарських островів Іспанії у Середземному морі.

США видали ордер на конфіскацію судна під назвою Tango, стверджуючи, що воно "підлягало конфіскації на підставі порушення законів США про банківське шахрайство, відмивання грошей та санкції".

У документах, пов'язаних із розслідуванням США, стверджується, що Віктор Вексельберг купив Tango у 2011 році та використав підставні компанії, щоб приховати свою зацікавленість у судні, заявило міністерство юстиції.

Вексельберг, який потрапив під санкції США у 2018 році, використав банки США для здійснення платежів, пов'язаних із Tango, порушуючи ці санкції, йдеться у повідомленні відомства.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що це перша конфіскація США активів, що належать особі, яка перебуває під санкціями, і "не буде останньою".

Доповнення

Tango, 78-метрове судно, ходить під прапором Островів Кука. Superyachtfan.com, спеціалізований веб-сайт, який відстежує найбільші та ексклюзивні прогулянкові судна у світі, оцінив його у 120 мільйонів доларів.

Згідно з документами міністерства фінансів США, Вексельберг, мільярдер та близький соратник президента росії володимира путіна, очолює московську групу "Ренова", конгломерат, що включає металургійні, гірничодобувні, технологічні та інші активи. Бізнесмен українського походження сколотив свій стан, інвестуючи в алюмінієву та нафтову промисловість у пострадянські часи.

Усі активи Вексельберга у США заморожені, а американським компаніям заборонено вести відносини з ним та його структурами.

Вексельберга також допитували в рамках розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера про втручання росії в президентські вибори в США в 2016 році, і він тісно співпрацював зі своїм американським двоюрідним братом Ендрю Інтратером, який очолює нью-йоркську фірму з управління інвестиціями.

Вексельберг та Інтратер опинилися в центрі уваги розслідування Мюллера після того, як адвокат зірки фільмів для дорослих Стормі Деніелс опублікував меморандум, в якому стверджувалося, що 500 000 доларів у вигляді грошей за мовчання були направлені через Columbus Nova до підставної компанії, створеної особистим адвокатом колишнього президента США Дональда Трампа.

Columbus Nova заперечує, що Вексельберг грав будь-яку роль у виплатах.

Вексельберг також потрапив під санкції влади Сполученого Королівства.

Офіційні особи там заявили, що вони захопили судно вартістю понад 140 мільйонів доларів, яке належало генеральному директору державного оборонного конгломерату та близькому союзнику путіна.

Французькі та італійські чиновники також конфіскували яхти та активи, пов'язані з російськими олігархами.