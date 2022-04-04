Іспанія захопила суперяхту російського олігарха Вексельберга від імені США

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 63613 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 72964 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 83768 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 89006 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 99449 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 152027 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71336 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151856 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109970 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69497 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.3м/с
54%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21790 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 23416 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24585 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 13698 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 14592 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 63613 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 152027 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175544 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151856 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263079 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96668 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99257 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43815 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47190 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61777 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Іспанія захопила суперяхту російського олігарха Вексельберга від імені США

Київ • УНН

 • 123173 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Уряд Сполучених Штатів захопив в Іспанії мега-яхту, що належить олігарху, тісно пов'язаному з російським президентом путіним, що стало першою ініціативою уряду щодо забезпечення дотримання санкцій щодо "конфіскації та заморозки" гігантських човнів та інших дорогих активів російської еліти. Про це УНН пише з посиланням на Reuters та АР.

Іспанія захопила суперяхту російського олігарха Вексельберга від імені США

Деталі

Громадянська гвардія Іспанії та федеральні агенти США прибули на яхту у понеділок у Марина Реал у порту Пальма-де-Майорка, столиці Балеарських островів Іспанії у Середземному морі.

США видали ордер на конфіскацію судна під назвою Tango, стверджуючи, що воно "підлягало конфіскації на підставі порушення законів США про банківське шахрайство, відмивання грошей та санкції".

У документах, пов'язаних із розслідуванням США, стверджується, що Віктор Вексельберг купив Tango у 2011 році та використав підставні компанії, щоб приховати свою зацікавленість у судні, заявило міністерство юстиції.

Вексельберг, який потрапив під санкції США у 2018 році, використав банки США для здійснення платежів, пов'язаних із Tango, порушуючи ці санкції, йдеться у повідомленні відомства.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що це перша конфіскація США активів, що належать особі, яка перебуває під санкціями, і "не буде останньою".

Доповнення

Tango, 78-метрове судно, ходить під прапором Островів Кука. Superyachtfan.com, спеціалізований веб-сайт, який відстежує найбільші та ексклюзивні прогулянкові судна у світі, оцінив його у 120 мільйонів доларів.

Згідно з документами міністерства фінансів США, Вексельберг, мільярдер та близький соратник президента росії володимира путіна, очолює московську групу "Ренова", конгломерат, що включає металургійні, гірничодобувні, технологічні та інші активи. Бізнесмен українського походження сколотив свій стан, інвестуючи в алюмінієву та нафтову промисловість у пострадянські часи.

Усі активи Вексельберга у США заморожені, а американським компаніям заборонено вести відносини з ним та його структурами.

Вексельберга також допитували в рамках розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера про втручання росії в президентські вибори в США в 2016 році, і він тісно співпрацював зі своїм американським двоюрідним братом Ендрю Інтратером, який очолює нью-йоркську фірму з управління інвестиціями.

Вексельберг та Інтратер опинилися в центрі уваги розслідування Мюллера після того, як адвокат зірки фільмів для дорослих Стормі Деніелс опублікував меморандум, в якому стверджувалося, що 500 000 доларів у вигляді грошей за мовчання були направлені через Columbus Nova до підставної компанії, створеної особистим адвокатом колишнього президента США Дональда Трампа.

Columbus Nova заперечує, що Вексельберг грав будь-яку роль у виплатах.

Вексельберг також потрапив під санкції влади Сполученого Королівства.

Офіційні особи там заявили, що вони захопили судно вартістю понад 140 мільйонів доларів, яке належало генеральному директору державного оборонного конгломерату та близькому союзнику путіна.

Французькі та італійські чиновники також конфіскували яхти та активи, пов'язані з російськими олігархами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.01
Bitcoin
$84,586.80
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.94
Ethereum
$1,625.32