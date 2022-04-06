Канада ввела санкции против российских олигархов

Детали

Ограничительные меры затронули главу "Норникеля" Владимира Потанина, главу Новатэка Леонида Михельсона, основателя группы "Ренова" Виктора Вексельберга, акционера "Сибура" Кирилла Шамалова, экс-главу совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского и его жену Галину Пумпянскую, основного владельца "Русагро" Вадима Мошковича и главу компании "Марафон групп" Александра Винокурова.

Кроме этого, в санкционном списке значится начальник Главного управления Генштаба армии рф Игорь Костюков.

Попавшим под санкции олигархам правительство Канады запрещает совершать сделки с любой собственностью и получать заемное финансирование.

Напомним

Испания захватила суперъяхту российского олигарха Вексельберга от имени США.