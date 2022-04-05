Зеленський закликав іспанські компанії припинити бізнес з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав іспанські компанії припинити бізнес з росією. Про це він сказав під час звернення до народу й політиків Іспанії, передає кореспондент УНН.
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"Санкції потрібні найпотужніші. Як можна допускати, щоб російські банки генерували прибутки поки в Українських містах російські військові катують до смерті звичайних цивільних людей, як Європейські компанії можуть торгувати в державі, яка свідомо знищує наш народ? Я знаю, що багато ваших компаній вже припинили фінансувати російську військову машину через податки… Але водночас я хочу звернутися до деяких компаній таких як Максам, Порселаноса, Серкобе та інших компаній, я думаю ви їх знаєте краще за мене, прошу припинити бізнес з росією", - сказав Зеленський.
Деталі
Президент наголосив, що Буча, Бородянка та інші українські міста пережили воєнні злочини.
"Це злочини проти людяності. Без термінів давності… Як у цих умовах країни світу можуть вільно купувати російську нафту й допускати у свої порти російські кораблі?", - запитав Зеленський.
Доповнення
Через воєнні злочини російських окупантів в Україні Іспанія видворяє з Мадрида приблизно 25 дипломатів і співробітників посольства рф.