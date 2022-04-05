Зеленський закликав іспанські компанії припинити бізнес з росією

Цитата

"Санкції потрібні найпотужніші. Як можна допускати, щоб російські банки генерували прибутки поки в Українських містах російські військові катують до смерті звичайних цивільних людей, як Європейські компанії можуть торгувати в державі, яка свідомо знищує наш народ? Я знаю, що багато ваших компаній вже припинили фінансувати російську військову машину через податки… Але водночас я хочу звернутися до деяких компаній таких як Максам, Порселаноса, Серкобе та інших компаній, я думаю ви їх знаєте краще за мене, прошу припинити бізнес з росією", - сказав Зеленський.

Деталі

Президент наголосив, що Буча, Бородянка та інші українські міста пережили воєнні злочини.

"Це злочини проти людяності. Без термінів давності… Як у цих умовах країни світу можуть вільно купувати російську нафту й допускати у свої порти російські кораблі?", - запитав Зеленський.

Доповнення

Через воєнні злочини російських окупантів в Україні Іспанія видворяє з Мадрида приблизно 25 дипломатів і співробітників посольства рф.