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Зеленский призвал испанские компании прекратить бизнес с россией

Киев • УНН

 • 96855 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал испанские компании прекратить бизнес с россией. Об этом он сказал во время обращения к народу и политикам Испании, передает корреспондент УНН.

Зеленский призвал испанские компании прекратить бизнес с россией

Цитата

"Санкции нужны самые мощные. Как можно допускать, чтобы российские банки генерировали доходы пока в Украинских городах российские военные пытают до смерти обычных гражданских людей, как Европейские компании могут торговать в государстве, которое сознательно уничтожает наш народ? Я знаю, что много ваших компаний уже прекратили финансировать российскую военную машину через налоги... Но в то же время я хочу обратиться к некоторым компаниям таким как Максам, Порселаноса, Серкобе и других компаний, я думаю вы их знаете лучше меня, прошу прекратить бизнес с россией", - сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что Буча, Бородянка и другие украинские города пережили военные преступления.

"Это преступления против человечности. Без сроков давності... Как в этих условиях страны мира могут свободно покупать российскую нефть и допускать в свои порты российские корабли?",- спросил Зеленский.

Дополнение

Из-за военных преступлений российских оккупантов в Украине Испания выдворяет из Мадрида примерно 25 дипломатов и сотрудников посольства рф.

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