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Зеленський закликав Іспанію надати Україні зброю

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Іспанію надати зброю Україні та підтримувати подальші санкції проти росії. Про це він сказав під час звернення до народу й політиків Іспанії, передає кореспондент УНН.

Зеленський закликав Іспанію надати Україні зброю

Цитата

"Зараз на території України вирішується доля не тільки нашої держави але й доля усього європейського проекту. Цінностей, які об'єднали всіх нас. Нас з вами. Демократії, яка об'єднала всіх нас. Прав людини, які стали для всіх нас фундаментальною цінністю", - сказав Зеленський.

Деталі

Президент висловив вдячність Іспанії за підтримку спільних європейських рішень для миру.

"Але всім нам у Європі, всім нам у світі потрібно зробити ще більше для того, щоб росія все ж таки почала шукати мир. Щоб росія все ж таки почала поважати міжнародне право. Що для цього потрібно? Усі в Європі мають просто перестати боятись. Перестати бути слабкими. Мають стати сильними. Ставити цінності і демократію вище, ніж ті погрози, які Росія поширює. Я впевнений, що страх – це не про вас", - зазначив Зеленський.

Зеленський попросив зробити все, щоб і в інших держав Європи не було страху.

"Ви можете допомогти нам. Допомогти миру. Дати нам зброю, яка необхідна. І ми цінуємо ту допомогу, ту зброю, - все те, що ви нам вже надали. Можете підтримувати подальші санкції, які необхідні. А також – знищувати страх перед росією всюди, де тільки можна його побачити.

Бо демократія не має боятися. Свобода має бути захищена. Права людини – мають бути понад усі розрахунки. Право на мир. Право на життя. Право на щастя, на вільний розвиток. Право на безпеку родини. Право на майбутнє дітей. Право на гідну старість батьків. Право на повагу до кожної спільноти. Право бути з вами, Іспаніє, разом в Європейській родині", - сказав Зеленський.

Доповнення

Іспанія захопила суперяхту російського олігарха Вексельберга від імені США.

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