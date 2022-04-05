Зеленский призвал Испанию предоставить Украине оружие

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"Сейчас на территории Украины решается судьба не только нашего государства но и судьба всего европейского проэкта. Ценностей, которые объединили всех нас. Нас с вами. Прав человека, которые стали для всех нас фундаментальной ценностью", - сказал Зеленский.

Детали

Президент выразил благодарность Испании за поддержку совместных европейских решений для мира.

"Но всем нам в Европе, всем нам в мире нужно сделать еще больше для того, чтобы россия все же начала искать мир. Чтобы россия все же начала уважать международное право. Что для этого нужно? Все в Европе должны просто перестать бояться. Перестать быть слабыми. Должны стать сильными. Ставить ценности и демократию выше, чем те угрозы, которые россия распространяет. Я уверен, что страх - это не про вас", - отметил Зеленский.

Зеленский попросил сделать все, чтобы и у других государств Европы не было страха.

"Вы можете помочь нам. Помочь миру. Дать нам оружие, которое необходимо. И мы ценим ту помощь, то оружие, - все то, что вы нам уже оказали. Можете поддерживать дальнейшие санкции, которые необходимы. А также - уничтожать страх перед россией везде, где только можно его увидеть.

Ибо демократия не должна бояться. Свобода должна быть защищена. Права человека - должны быть превыше всех расчетов. Право на мир. Право на жизнь. Право на счастье, на свободное развитие. Право на безопасность семьи. Право на будущее детей. Право на достойную старость родителей. Право на уважение к каждому сообществу. Право быть с вами, Испания, вместе в европейской семье", - сказал Зеленский.

Дополнение

Испания захватила суперъяхту российского олигарха Вексельберга от имени США.