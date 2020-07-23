Зеленський з президентом Швейцарії прибули до Станиці Луганської
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга оглянули відбудований пішохідний міст через р. Сіверський Донець та ознайомились з роботою КПВВ “Станиця Луганська”, передає УНН.
“У нас була важлива зустріч з керівництвом ОБСЄ і представниками ООН і червоного хреста. Ми говорили про ситуацію на Донбасі і ту допомогу, яку дійсно роблять ці потужні міжнародні організації для нашого суверенітету. Після цієї зустрічі ми знаходимось в Станиці Луганській, закінчуємо тим з чого почали”, — сказав Зеленський.
Він зазначив, що найближчим часом “почне будуватись програма хабів на всіх КПВВ, де буде все сучасне — від аптеки до продуктового магазину, до інших адмінпослуг”.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський і Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга сьогодні відвідали КП “Компанія “Вода Донбасу”.