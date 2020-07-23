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Зеленський і президент Швейцарії відвідали водопостачальну компанію на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга сьогодні відвідали КП “Компанія “Вода Донбасу”, передає кореспондент УНН.

“Важко переоцінити важливість роботи компанії "Вода Донбасу“. Це КП забезпечує питною водою близько 4 млн жителів Донбасу”, — сказав Президент.

Зі слів Зеленського, з 2014 року об’єкти підприємства неодноразово зазнавали обстрілу з боку незаконних збройних формувань, через що періодично припинялась подача води українському нселенню, погіршився технічний стан інфраструктури підприємства.

За цих умов, зазначив Президент, надзвичайно важливою стала гуманітарна допомога Швейцарії.

“Десятки тисяч тонн хімічних реагентів для очистки установки для знезараження питної води та багато іншого дали змогу попередити гуманітарну катастрофу на Донеччині”, — підкреслив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка перебуває в Україні з державним візитом, сьогодні розпочали робочу поїздку до Донецької та Луганської областей.

President Sommaruga and President Zelenskyy @ZelenskyyUa discussing the issue of water supply across the line of contact in eastern at Voda Donbasu pumping station in Slovyansk. “Water should not only be a symbol of life and health, but also a symbol of peace!”, she said. pic.twitter.com/LYcSGKEZra

— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) July 23, 2020

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