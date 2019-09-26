Зеленський: я запрошував Трампа доєднатись до нормандського формату, але не зараз
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що не просив свого американського колегу президента Дональда Трампа приєднатись до наступного нормандського формату, проте сподівається на це у майбутньому. Про це Зеленський розповів журналістам після брифінгу з Дональдом Трампом, передає УНН.
На запитання представників ЗМІ, чи обговорювалось питання приєднання президента США до формату нормандської четвірки Зеленський відповів, що він “звертався неодноразово до Сполучених Штатів і перший раз особисто, не по телефону, особисто до президента (США Дональда) Трампа, щоб він доєднався до рішення всіх наших проблем — до припинення війни та повернення всіх наших територій. Так. Але не для того, щоб зараз, коли ми чекаємо на зустріч нормандського формату, щоб зараз він приєднався. Зараз нам треба перший раз зустрітися в цьому форматі який є”, — сказав Зеленський, додавши, що якщо цей формат не буде працювати і не буде рухатись — Україна “буде долучати, і не тільки США”.
Він також зазначив, що дата проведення нормандського формату поки що не узгоджена.
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Нагадаємо, у Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським колегою Дональдом Трампом.
Під час розмови наживо Зеленський попросив Трампа “дати слово”, що той приїде в Україну.