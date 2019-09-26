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Зеленский: я приглашал Трампа присоединиться к нормандскому формату, но не сейчас

Киев • УНН

 • 9929 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не просил своего американского коллегу президента Дональда Трампа присоединиться к следующему нормандскому формату, однако надеется на это в будущем. Об этом Зеленский рассказал журналистам после брифинга с Дональдом Трампом, передает УНН.

Зеленский: я приглашал Трампа присоединиться к нормандскому формату, но не сейчас

На вопрос представителей СМИ, обсуждался ли вопрос присоединения президента США к формату нормандской четверки Зеленский ответил, что он “обращался неоднократно в Соединенные Штаты и первый раз лично, не по телефону, лично к президенту (США Дональда) Трампа, чтобы он присоединился к решению всех наших проблем — к прекращению войны и возвращения всех наших территорий. Да. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем встречу нормандского формата, чтобы сейчас он присоединился. Сейчас нам надо первый раз встретиться в этом формате который есть”, — сказал Зеленский, добавив, что если этот формат не будет работать и не будет двигаться — Украина “будет привлекать, и не только США”.

Он также отметил, что дата проведения нормандского формата пока не согласована.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский не давал разрешения США на публикацию стенограммы своего разговора с Трампом

Напомним, в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

Во время разговора вживую Зеленский попросил Трампа “дать слово”, что тот приедет в Украину.

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