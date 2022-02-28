Зеленський вважає, що нинішня доба є вирішальною для України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Нинішні 24 години матимуть вирішальне значення для України. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у телефонні розмові прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону напередодні ввечері, пише УНН з посиланням на повідомлення офісу британського прем'єра.
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"Президент Зеленський сказав, що вважає, що наступні 24 години є вирішальним періодом для України, і прем'єр-міністр заявив, що зробить все можливе, щоб допомогти забезпечити доставку оборонної допомоги з боку Великої Британії та союзників в Україну", - йдеться у повідомленні.
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Лідери домовилися продовжувати підтримувати тісні контакти, і прем’єр-міністр Джонсон знову підтвердив тверду підтримку Великою Британією суверенітету України.
Він високо оцінив хоробрість українського народу після російського вторгнення та високо оцінив лідерство президента Зеленського перед обличчям такого лиха. Опір українського народу - героїчний, додав Джонсон.
Нагадаємо
Зеленський та Джонсон провели телефонні перемовини.