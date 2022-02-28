Зеленський та Джонсон провели телефонні перемовини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонні перемовини, обговорили ситуацію з безпекою та постачання зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прем'єр-міністра Великобританії та Twitter Зеленського.
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“Прем’єр-міністр високо оцінив хоробрість українського народу після російського вторгнення та високо оцінив лідерство президента Зеленського перед обличчям таких лих. Опір українського народу був героїчним”, — ідеться в повідомленні пресслужби Джонсона.
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Зеленський сказав, що вважає, що наступні 24 години є вирішальним періодом для України. Прем’єр-міністр заявив, що зробить все можливе, щоб “допомогти забезпечити оборонну допомогу з боку Великої Британії та союзників України”.
Джонсон пообіцяв допомагати Україні та підтвердив тверду підтримку Великою Британією суверенітету України.
Також Зеленський повідомив у Twitter, що крім розмови з Джонсоном у нього відбулися перемовини з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Глава держави підкреслив, що обговорювалася ситуація з безпекою та спільні кроки з протидії російській агресії.
Нагадаємо
Зеленський обговорив із головою Єврокомісії членство України в ЄС.